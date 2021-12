– A hétvégén sokat kell majd utazni, hideg lesz, de a profi sportolóknak alkalmazkodniuk kell akár az extrém körülményekhez is. Továbbra is azt tudom mondani, mint eddig, a legfontosabb ezúttal is az lesz, hogy a DVSC mennyire tud küzdeni – mondta a Loki többszörös bajnok és kupagyőztes egykori futballistája, majd kitért a hétvége rangadójára, a Ferencváros–Puskás Akadémia találkozóra is. – Jelenleg nem látom a Puskást annyira acélosnak, mint az előző idényben. Azt gondolom, hogy az FTC bajnoki címét ezúttal sem fenyegeti semmi, a zöld-fehérek toronymagas esélyesei az idei kiírásnak is. Persze jó lenne, ha a Fradi nem szakadna el már nagyon korán a mezőnytől, csak azért, hogy ne váljanak érdektelenné a találkozói a jövőben. Ettől függetlenül a Puskás Akadémia ellen szerintem a Ferencváros behúzza majd a meccset – osztotta meg gondolatait Bernáth Csaba.