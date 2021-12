Izgalmas és fordulatos időszakon van túl a DVSE ifjúsági és serdülő csapata. A kiemelt országos bajnokságban szereplő korosztályos együttesek vezetőedzőjével, Kádár Kálmánnal beszélgetett a dvse.hu. A serdülő csapat a nyolcadik helyen áll a kiemelt országos bajnokságban; mérlegük 5 győzelem, 1 döntetlen, 6 vereség. Kádár Kálmán elmondta, büszke a csapatra, hiszen a remek teljesítmény mögött rengeteg munka van.

Úgy véli, a reális helyen állnak a tabellán, és a fiúk sokszor a maximumot hozzák ki magukból a találkozókon.

Az ifik a 14. helyen állnak a 16 csapat közül. A vezetőedző szerint a helyezés nem tükrözi a valóságot, mert az a meglátása, hogy az ifi csapat sokkal jobb, mint a tabellán elfoglalt helyezésük. Ráadásul több serdülő is meghatározó játékosnak számít a „nagyoknál”, akik a saját meccsük után ugranak vízbe az eggyel nagyobb korosztályban. – A kettős terhelés révén borzasztóan nehéz félszezon van az együttes mögött, de így is szépen helyt álltak eddig – fogalmazott.

És hogy miben kell fejlődni tavasszal?

Kádár Kálmán fizikálisan szeretné megerősíteni a játékosokat. – A fizikai állapot fontos szerepet játszik a mai vízilabdában és ezen belül is a kiemelt országos bajnokságban, éppen ezért fontos nagy hangsúlyt fektetni erre a részre. Nyilván lesznek taktikai finomhangolások is, éppen ezért örülök, hogy itt ez a hosszabb időszak, lesz időnk mindenre február közepéig – tette hozzá. Az ünnepek alatt a játékosok feltöltődhetnek, januártól pedig indul a munka. Folyamatos fejlődésre van szükség, ám a vezetőedző szerint ezt tudják a serdülők is, akik nagyon motiváltan várják a folytatást. Az ifiknél szükség lesz néhány bravúrgyőzelemre, de bennük van a potenciál, így bizakodó velük kapcsolatban is.