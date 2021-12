November legvégén Győrben rendezték meg a Magyar Sportlövők Szövetsége Serdülők Országos Bajnokságát, amelyen Reisz Enikő, ifj. Pető László, Kaló Balázs és Czeglédi Lőrinc indultak a DLSE színeiben. Reisz Enikő ötödik helyen zárt a légpisztoly negyven lövéses versenyszámban. Pető László légpisztoly húsz lövéses versenyszámban aranyérmet nyert, majd a fegyvernem negyven lövéses versenyszámában hatodik helyen végzett. A Czeglédi Lőrinc, Kaló Balázs, Pető László összeállítású csapat légpisztoly negyven lövéses versenyszámban harmadik helyezést ért el - olvasható az egyesület közleményében.

– Szerényebb létszámmal indultunk a megmérettetésen, mint azt korábban terveztem, ettől függetlenül az elért eredményekre büszkék lehetünk. Reisz Enikőnek volt egy rossz szériája, ez hozzájárult ahhoz, hogy végül az ötödik helyen végzett, de jó hozzáállással, higgadtan versenyzett és ami a legfontosabb, jókedvűen jött ki a lőállásból. Pető Lackó teljesítményét külön kiemelném, ugyanis a húszlövéses versenyszám után beállni a negyvenlövésesre, nem kis kihívás, főleg gyerekeknél. Reménykedtem benne, hogy esetleg a negyvenlövésesben is sikerül dobogóra állnia, de már érthetően fáradtabb volt. A másik két fiút szintén dicséret illeti, mindketten most lőttek először országos bajnokságon, sőt Czeglédi Lőrinc élete első versenyén indult. Kaló Balázs az edzéseken mutatott szorgalmával méltán érdemelte ki, hogy a csapat tagja lehetett, ő is a várakozásoknak megfelelően teljesítette a negyvenlövéses versenyszámot – mondta Pető László, a Debreceni Lövészsuli szakosztály-igazgatója.

December 17-én a Nemzeti Lőtér adott otthont a KSI által szervezett XV. Országos Postaverseny döntőjének, a megmérettetésen a DLSE három versenyzője, Pető Boglárka, Tóth Balázs és ifj. Pető László indult. Pető Boglárka légpisztoly negyvenlövéses versenyszámban nyolcadik helyezést ért el, Tóth Balázs légpisztoly negyvenlövéses versenyszámban tizenötödikként zárt, míg Pető Lackó légpisztoly húszlövéses versenyszámban ezúttal is első helyen végzett.

– Az országos bajnokság előtt kicsit izgultam, bár ez szinte minden verseny előtt jellemző rám, aztán ahogy elkezdődött a verseny és láttam, hogy nem megy rosszul a lövés, egyre inkább megnyugodtam. Légpisztoly húszlövéses versenyszámban húszan indultunk, nagyjából ismertem az ellenfeleimet a korábbi megmérettetésekről, de sosem szoktam azon gondolkozni, hogy ki mennyire erős versenyző és hanyadik helyen végezhetek, mindig csak magamra próbálok figyelni. Egyéniben nagyon örültem az aranyéremnek, ez eddig a legjobb eredményem. A húszlövéses verseny után jött a csapatverseny, ahol két idősebb csapattársammal indultunk és nagy örömünkre sikerült megszerezni a bronzérmet – mondta az országos bajnokságról Pető Lackó, majd a Postaversenyről is beszélt. – Ezen a versenyen kevesebben indultak, mint Győrben, de a versenyszámomban így is tizenöten voltunk. Jó hangulatban telt a megmérettetés, egész jól ment a lövés. Nem számítottam rá, hogy itt is első leszek, de nagyon örültem az aranyéremnek.