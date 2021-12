Több mint húsz éve már, hogy bemutatkozott Debrecenben a Skóciát is megjárt egykori DVSC-kapus. Kiváló teljesítménye gyümölcseként az akkoriban Várhidi Péter irányította válogatottban is szóhoz jutott, manapság pedig a Debreceni Labdarúgó Akadémián próbálja átadni többéves tapasztalatát az ifjú tehetségeknek. A Hajdú-bihari Naplónak Balogh János idézte fel az aktív éveit.

Az első Loki-korszak

A felnőttkor küszöbét sem lépte még át, amikor először bemutatkozott a DVSC-ben. Akkoriban két kiváló, ma már debreceni kapuslegendaként tisztelt hálóőr őrizte a cívisvárosi portát, Téglási Gábor és Fekete Róbert személyében, ám 2000. május 20-án mégis az ifjú Balogh kapott szerepet a Vác elleni bajnoki mérkőzésen.

– Garamvölgyi Lajos volt az edző, aki már előre jelezte felém, hogy valószínűleg szerepet fogok kapni. Szerencsére volt védenivalóm is azon a mérkőzésen, és én is hozzá tudtam ezzel tenni a csapat sikeréhez, aminek nagyon örültem – fejtette ki az egykori hálóőr, aki egy évvel később már a megnyert Magyar Kupa-döntőben is a Loki kapuját védte.

Balogh 2008 nyarán próbajátékon vett részt Skóciában, ahol teljesítményével meg­győzte a László Csaba vezette szakmai stábot, így a négynapos tesztidőszak után pár héttel, kölcsönbe igazolt a Hearts csapatához. – Az első két hónapot a padon töltöttem, azonban a Hibernian elleni mérkőzésen a félidőben be kellett állnom az első számú kapus sérülése miatt. Attól a ponttól kezdve rendre a kezdőcsapatban kaptam szerepet, és januárban meg is vásároltak a Debrecentől – taglalta a magyar bajnok kapus, aki a végjátékban bemutatott parádés védéseinek köszönhetően megmentett egy pontot új csapatának.

Bemutatkozás a válogatottban

A kirobbanó formában védő hálóőr teljesítményére a válogatottnál is felfigyeltek, és 2007 szeptemberében Törökország ellen húsz percet kapott Várhidi Pétertől. – Fülöp Marci helyére álltam be a hetvenkettedik percben, ám sajnos a pályára lépésem után szinte azonnal gólt kaptam egy szöglet után. De így sem szomorkodhatok, hiszen nem mindenkinek adatik meg felhúzni a címeres mezt – zárta beszélgetésünket Balogh, aki jelenleg is a DVSC alkalmazásában áll mint utánpótlás-kapusedző.

Vadicska Olivér