A DEAC futsal csapata hétfőn este lépett pályára az NB I. 14. fordulójában az utolsó helyezett Kistarcsát fogadva a DESOK-ban. Meglepetésre a sereghajtó kezdte meg a góltermelést letámadásuknak köszönhetően. Négy percen belül kétszer is eredményesek voltak, Gregus és Besenyő révén. A debreceniek az első húsz perc hajrájában kapcsoltak rá, össze is jött az egyenlítés, először Szentes-Bíró Tamás, majd Thiago talált a kistarcsai kapuba.

A második játékrész elején összejött a fordítás is a cívisvárosiaknak, ismét Szentes-Bíró volt eredményes. Ezt követően nem sikerült eldönteni a találkozót Elek Gergő tanítványainak, amely kis híján meg is bosszulta magát. A mérkőzés vége előtt ugyanis egyenlített a Kistarcsa, Kavalecz góljával. A hazaiak azonban rákapcsoltak, és az első félidőhöz hasonlóan az utolsó két percben lőttek kettőt. Szentes-Bíró megszerezte a mesterhármasát, Harmati Tamás pedig bebiztosította a győzelmet. A hajdúságiak ezzel az 5–3-as sikerükkel feljöttek a tabella második helyére.

Gond volt a centerek hiánya

Az összecsapást követően a DEAC vezetőedzője, Elek Gergő értékelte a mérkőzést a Hajdú-bihari Naplónak. – Aki ilyen rossz játékkal tud nyerni az általában bajnok szokott lenni. Persze ez csak vicc, de ilyen gyenge teljesítményt még nem produkáltunk ebben az évben. Nem gondoltam volna, hogy ekkora probléma lesz a centerek hiánya, valamint látszódott, hogy a mélységi játékunk az akadozott. Ettől függetlenül az első félidőben rúgtunk négy kapufát, amelyből, ha 1-2 bemegy, akkor más a leányzó fekvése, így egy nagyon küzdős találkozó lett. A szünetben jeleztem, hogy ez a hozzáállás kevés lesz, de sajnos a játék a továbbiakban sem ment. A kulcsembereink ezen az összecsapáson nem teljesítettek jól, de csapatként sikerült kibrusztolnunk ezt a sikert – mondta a szakember.

A debreceniek mestere beszélt a mesterhármast szerző Szentes-Bíró Tamásról is. – Szerencsére van néhány ilyen játékosunk, de most sérült volt például Rodrigo és Szabó János is, ez probléma, ha kiesnek hasonló emberek a csapatból. Tamásnak is volt máskor gyenge mérkőzése, ezt most ő döntötte el, ezért van itt, ez a dolga. Egy játékosnak nem azt kell megtanulnia, hogy milyen az, ha megy a szekér, hanem azt, amikor nem megy, csapatkapitányunk ebben is jó úton halad – zárta gondolatait Elek Gergő.

A DEAC futsal csapata pénteken zárja az idei esztendőt egy megyei rangadóval, az MVFC Berettyóújfalu ellen lépnek pályára 18 órától Harmatiék, a Pálfi István Rendezvénycsarnokban.

Arany Balázs