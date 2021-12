Vasárnap 18 órától a bajnokságban eddig veretlen, listavezető Falco KC Szombathely gárdáját fogadja a DEAC-Tungsram kosárlabdacsapata az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban. A Debreceni Egyetem együttesében továbbra is többen küszködnek betegségekkel és sérülésekkel, a pályára lépők névsora pedig várhatóan csak a mérkőzés napján válik majd véglegessé.



Az eddigi legkeményebb erőpróba vár Jorgosz Vovorasz együttesére aranyvasárnap estélyén.



A sárga-feketék amellett, hogy címvédőként kezdhették meg a szezont, az aktuális kiírásban is lehengerlő teljesítményt nyújtanak, eddigi tizenkét bajnokijukon kivétel nélkül győztesen hagyták el a parkettát – írja a deac.hu. A magyar válogatottakkal teletűzdelt vasiak a Bajnokok Ligájában is megállíthatatlanok, kedden Athénban megszerezték negyedik sikerüket is, így már csak egy lépésre vannak a csoportgyőzelemtől, és a legjobb tizenhat közé jutástól.



A Falco az NBI.-ben egyedülálló módon csak két idegenlégióst foglalkoztat, s bár Barac és Clark is minőségi játékosok, sokat elárul a csapat erejéről, hogy ők is csak közel húsz percet töltenek a pályán mérkőzésenként. Milos Konakov vezetőedző mindezt azért teheti meg, mert keretében hat magyar válogatott játékos is szerepel, a Váradi-Somogyi-Benke-Golomán-Keller ötös már önmagában is félelmetes névsor, melyet a padról érkező, eddig 19.2 pontot átlagoló Perl Zoltán tesz teljessé.



A fentiek ismeretében a Falco legyőzése egyértelműen a bravúr kategóriába tartozik, melyet a hajdúságiakat súlytó példátlan betegség- és sérüléshullám még tovább nehezít.



A bokasérüléséből lábadozó Valerio-Bodon Vincent biztosan nem lép pályára vasárnap, de rajta kívül közel féltucat játékos szereplése kérdéses még. A koronavírusból felépülő Tóth Ádám már elkezdhette a könnyített edzéseket, de még további vizsgálatok várnak rá, így az orvosi stábtól még nem kapta meg a zöld lámpát a játékra. A legutóbbi bajnokit kihagyó Dzseletovics csak a hét második felében kezdte meg a társakkal az edzéseket, csakúgy, mint az izomfájdalmakra panaszkodó Xavier Thames. A fiatalok közül Valerio-Bodon mellett Gáspár sem bevethető, Neuwirth és Kovács játéka pedig továbbra is több, mint kérdéses.

A Magyar Kupa szempontjából két kulcsfontosságú összecsapás következik a DEAC számára, hiszen a soron következő Falco elleni hazai, illetve Kecskemét elleni idegenbeli bajnokin dől majd el, hogy az elmúlt két kiíráshoz hasonlóan ott lehetnek-e Polyákék a nyolcasdöntőn. Két vereséggel biztosan lemaradnak a fináléról, de még egy sikerrel sem teljesen a saját kezükben van a sorsuk.