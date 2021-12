Golovin Vlagyi­mir fiatal és újjáépülő együtteséből két rutinos irányító, Kovacsics Anikó és Szucsánszki Zita is hiányzik, a karmesteri pálca így Vámos Petra, illetve Tóth Eszter kezébe került. A 21. életévét szeptemberben betöltő Vámosnak valamennyire ismerős lehet a helyzet, hiszen a nyári, tokiói ötkarikás játékok közben is hirtelen kellett beugrania a mély vízbe, amikor a végül hetedik helyen végző nemzeti csapatunkból vállsérülés miatt előbb Kovacsics, majd Szucsánszki is kidőlt. Ezúttal azonban már a felkészülés előtt is biztos volt, hogy a junior Európa-bajnok tehetségnek kell fazont szabnia.