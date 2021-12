A 14-15 éves B – 63 kg-os kumite 14 fős – csoportját az ország legjobb klubjaitól érkezett versenyzők alkották, így különösen előkelő a 14 éves Őri József Béla ötödik helye. A WKF küzdőrendszerben szinte filmbe illő jeleneteket mutatott be, amikor első ellenfelét 11-1-re verte pontozással. A meccsen több bravúros rúgástechnikát is kivitelezett. „Jozef” az egyéni kata versenyszámában az ezüstérmet hozta el az eddig be nem mutatott ENPI nevű formagyakorlattal, melyre már hónapok óta készíti őt Sensei Kis Zoltán 6. danos mester.

(Fotó: DEAC)