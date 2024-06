A képregényektől kezdve, a klasszikus műveken át, egészen az antikváriumi darabokig mindennel találkozhattunk a Debreceni Ünnepi Könyvhét négy napja alatt. A nagy kiadók mellett kitelepültek helyi antikváriumok, a Déri Múzeum és az Alföldi Nyomda is. A könyvvásár mellett pedig különböző könyvbemutatókra, előadásokra is várták az érdeklődőket. Az elmúlt évekhez hasonlóan a 95. Ünnepi Könyvhét programjaihoz is csatlakozott Debrecen. Irodalmi művektől roskadozó standok lepték el még csütörtökön Csapó utca sétálóövezetét, a programsorozat utolsó napján látogattunk ki.

Izgalmas felhozatal várta az érdeklődőket az idei debreceni könyvhéten

Forrás: Molnár Péter

Az Agymenők vígjátéksorozat egyik ikonikus helyszíne volt a képregénybolt, ahol a sorozat szereplői legtöbbször kedvenc darabjuk egy újabb kiadását keresték, de olykor új barátságokra, szerelmekre leltek a standok között. Mi most ez utóbbiakat ugyan nem kerestük, de arra mindenképp kíváncsiak voltunk, milyen trendek uralkodnak az itthoni képregényfronton.

Tóth-Laboncz Attila, a Master-Lab Comics kiadóvezetőjét, íróját barátja, Mester Csaba grafikus inspirálta arra, hogy képregényekkel foglalkozzon. – Főleg amerikai nagy zenekaroknak készített képregényeket, így innen indult, hogy Magyarországon ezzel a tematikával induljunk el. Az első képregényünk 2022-ben jelent meg. Hamar népszerű lett, nagyon pozitív fogadtatásban részesült – idézte fel. Elmondta, főleg zenei tematikájú kiadványokat készítenek, s rendszeresen hívják őket kiállításokra, fesztiválokra és előadásokat tartani.

Kétszázéves könyveket is vásárolhattunk a Debreceni Ünnepi Könyvhéten

A Déri Múzeum rendszeres résztvevője az ünnepi könyvhétnek, ez idén sem volt másképp. Az intézmény standjánál megtudtuk, minden évben jelentkeznek új kiadványokkal, katalógusokkal. – Az érdeklődők leginkább a helytörténeti tematikájú anyagokat keresik, de sokan beszerzik azon kiállítások katalógusait is, melyeket korábban láttak. Nemcsak az új, de a korábbi kiadványok közül is szoktak válogatni ilyenkor – mondta a Déri Múzeum munkatársa.