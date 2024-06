Papp László, Debrecen polgármestere elfoglaltsága miatt levélben köszöntötte Csokonai Nemzeti Színház Debrecen 2023/2024-es évadzáró ülésének résztvevőit. Emlékeztetett, felújított infrastruktúrával indult a szezon, valamint új igazgatóval és művészeti vezetővel is. – Az összecsiszolódásról is szólt az évad, de a társulat remekül vette az akadályokat. Bízom benne, hogy az intézmény továbbra is megőrzi vezető szerepét az ország színházi életében – fogalmazta meg.

(balról) Mátyássy Szabolcs igazgató és Szabó K. István művészeti vezető értékelte a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen 2023/2024-es évadát

Forrás: Molnár Péter

Sokkal inkább a büszkeség és a hála motiválta elmondása szerint Mátyássy Szabolcsot, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen igazgatóját az évadzáró ülés megszervezésére, mint a szervezeti- és működési szabályzatban foglalt kötelezettség.

Az évad olyan volt, mint egy igazi színház előadás: volt benne öröm, siker, taps, fájdalom, sírás és gyász is. Megjártuk a mélységet és a magasságot is együtt, amelybe rengeteg minőségi munkát fektettünk. Amikor tavaly júliusban átvettem a színház vezetését, az volt a célom, hogy a lehető legszélesebb választékkal álljak a debreceni közönség elé

– mondta Mátyássy Szabolcs.

A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen eredményes évadot zárt

A 2023/2024-es évad legnagyobb eredményei közé sorolta az igazgató, hogy a Nincstelenek című darabot beválogatták az Országos Színházi Találkozó legjobbjai közé, a legjobb szereplő díját a darabban játszó Tokai Andreának ítélték, Csikos Sándort pedig a nemzet színészének választották áprilisban. – Évfordulókban sem volt hiány, tizenötödik alkalommal rendeztük meg a Deszka Fesztivált, a színház ifjúsági tagozata, a Csokonai Ifjúsági Program, azaz CSIP pedig a tízéves születésnapját ünnepelte a hetekben. A fiataloknak ebben az évadban 115 előadása volt 5 település 44 iskolájában 3 ezer 400 nézővel – sorolta a vezető.

– 492 színházi eseményünkre 87 ezer 816 darab jegyet adtunk el. Ezzel a számmal négy és félszer meg lehet tölteni a Nagyerdei Stadiont, nekünk átlagosan 76 százalékos töltöttséget jelentett. 15 bemutatót tartottunk, amelyeken 994 pohár pezsgő fogyott, jövőre el kell érni legalább az ezret – ismertette a további számokat Mátyássy Szabolcs. Arra is kitért, hogy a varroda összesen 1054 jelmezt készített, a gazdasági osztály 7 ezer 863 számlát fogadott be és fizetett ki, de az évad alatt felhasznált csavarok és zártszelvények számáról is beszámolt. – Szerelmesen kell szeretni ezt a szakmát, hogy valaki hosszú távon a színház vonzásában maradjon – összegezte évadzáró gondolatait.