A bemutatókról Szabó K. István művészeti vezető beszélt

Forrás: Molnár Péter

Operák, operett és fesztiválok is színesítik a kínálatot

Az operákkal kapcsolatban elmondta, az előző évadban a Bohém élet meghozta a hozzáfűzött elvárásokat: egy minőségi előadást állítottak össze, amely szépen futott. – Ezúttal két, egyfelvonásos operát tűzünk műsorra, a kortárs Scaevolát, amely Mátyássy Szabolcs díjnyertes zeneműve, és Puccinitől a Gianni Chicchit. Bemutatunk egy kétfelvonásos operát is, Bizet Carmenjét Juronics Tamás rendezésében – sorolta a művészeti vezető.

– A holokauszt emlékév alkalmából egy Magyarországon ősbemutatónak számító előadást, A bábjátékost visszük színpadra, operettek közül pedig az egyébként ritkán műsorra tűzött Viktóriát mutatjuk be. A Nem akarok felnőni! című darabban a debreceni Ady Endre Gimnázium tanulói játszanak, ezzel is szerettük volna a fiatalokat még közelebb vonzani a színházhoz. Tavasszal érdemes lesz odafigyelni a Molnár Ferenctől a Liliomra, és a Woyzeck című darabra, amellyel a nemzetköz fesztiválunkat is megnyitjuk májusban. A Leenane szépe egy különös, sötét komédia, amely várhatóan ideális lezárása lesz az évadnak. A tánctagozat két bemutatóval készül, ezekről ősszel tudunk majd beszámolni – tette hozzá Szabó K. István, aki a készülő két fesztiválról is tájékoztatott.

A Magdafeszt mára összenőtt a színházzal, idén is próbáljuk majd ezt a 4 napot igazi Szabó Magda ünneppé varázsolni. Tavasszal egy új nemzetközi fesztivált indítunk el K-Európa Biennálé néven, amellyel olyan közép-európai színházakat szeretnénk megszólítani, amelyek ugyanazokkal a problémákkal találkoznak, mint hazánk, akik szintén megtapasztalják azt a szellemfalat, amely az egykori vasfüggöny helyén áll. A fesztivál így nemcsak művészi, hanem diplomáciai és politikai párbeszéd helyszíne is lehet. A fesztivál címe idén Határátlépés – Border crossing lesz, amivel fizikailag és művészileg egyaránt átlépjük a határokat

– mondta Szabó K. István. A vendégjátékokról megtudtuk, három színház előadásait láthatja majd a debreceni közönség: jön a My Fair Lady és a III. Richárd a Szatmárnémeti Északi Színháztól, A Király beszéde a székesfehérvári Vörösmarty Színháztól, és A revizor a nagyváradi Szigligeti Színháztól.