A gálán Lakatos Ferenc a civil szervezet alelnöke köszönetet mondott Téglás Város Önkormányzatának mindazért a támogatásért, amely segítette az egyesületet az utóbbi években, hogy szintet tudjanak lépni, különleges ruhákat, táncszőnyeget, világító és más a táncelőadás színvonalát emelő eszközöket tudjanak beszerezni. Továbbá a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás is hozzájárul, hogy az előadások látványvilága és sokszínűsége szélesedett.

A legkisebbek sem maradtak ki a táncból

Forrás: Kerekes-Bíró Éva

A táncelőadásokban felelevenítették az elmúlt év koreográfiáit, megidézve az igen mozgalmas sikerekkel teli időszakot. A táncosok magasra tették a lécet, hiszen előző gálán is dupla telt házas előadással örvendeztették meg az itt élőket.

Állandóan táncoltak a tagok

A DFDC Tánc és Sportegyesület, a legkisebbektől a nagyokig mindenki, fáradságot nem ismerve lelkesen készült hónapról-hónapra, hetente nyolc edzésen, hogy a soron következő versenyen, közösségi eseményen a legjobbat nyújtsa. Az eredmények nem maradtak el, hiszen áprilisban megrendezett nemzetközi minősítő táncversenyen sorozatban harmadik alkalommal hódították el a „Év tánca” díjat.

Évekkel ezelőtt, amikor megfogalmazódott az ötlet, hogy ezt a táncstílust továbbadják a következő generációknak, még egy nappali volt az edzőtermük, és mind a mai napig a shuffle-t az országban egyesületként egyedül művelik. Nádasdi Éva az egyesület vezetője, és Kiss Bernadett alelnök, egyben edzők és koreográfusok, a táncosokkal együtt kitartó munkával, elhivatottsággal dolgoznak, aminek eredménye, hogy Tégláson a legnépszerűbb tánccsoporttá váltak, és napjainkra szomszédos városokban is tartanak foglalkozásokat.

Megmutatták, miért is gyakoroltak annyit

Forrás: Kerekes-Bíró Éva

Keresik a kihívásokat

– Az elmúlt öt-hat év számos sikeres megmérettetés mellett, mindenki számára új, még meg nem tapasztalt élethelyzeteket hozott, de minden nehézség ellenére sem volt kérdés, hogy olyan közösséget építsünk, ahol mindenki jól érzi magát, egyénileg és közösségben is fejlődhet. Nemcsak a gyerekeknek, versenyzőinknek, hanem a családoknak is örömet szerezve – tudtuk meg Nádasi Évától az egyesület elnökétől, aki elmondta, törekednek arra, hogy minél többször vegyenek részt városuk és a környező települések rendezvényein. Keresik a kihívásokat, az új dolgokat, amivel még egyedibbé formálják stílusukat. Részt vettek színpadi előadásban, szerepeltek cirkuszi produkcióban, vagy éppen a mindennapi mozgást népszerűsítik. Két évvel ezelőtt nyári napközis tábort indítottak, ahol a shuffle alapjai mellett a más táncirányzatokkal is megismerkedhetnek a gyerekek.