A fürdő és a művelődési ház ötven százalékos tulajdonrészének megvásárlása is terítéken volt a Nádudvar önkormányzatának március 28-i képviselő-testületi ülésen. A több hónapos egyeztetési folyamat eredményesen lezárult, megszületett a megegyezés, így három évtizeddel a rendszerváltás után megszűnik a közös tulajdon: mindkét létesítmény a városé lehet.

Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár Színházterme május 11-től Szabó István, az egykori Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnökének a nevét fogja viselni – döntöttek a képviselők. Nádudvar város első díszpolgára idén lenne 100 éves és sokat tett azért, hogy 1984-ben a nádudvari közösség részére megépüljön az ország akkori egyik legmodernebb művelődés háza.

A Települési Értéktár Bizottság 2023. évi beszámolóját is elfogadták, amelyből kitűnik, hogy négy új értéket is felvettek a lajstromba. Idén szeretnének a megyei értéktárba is újabb kiválóságokat javasolni. A városvezetők az önkormányzat idei közbeszerzési tervét is elfogadták, amiből kiderült, hogy mintegy féltucat beruházás fog zajlani nemzeti, illetve uniós eljárásrend szerint.

Egyebek mellett jóváhagyták még az önkormányzatnak a Magyar Madárbarát Települések Szövetségéhez való csatlakozását és a helyi, támogatásban részesített civil szervezetek szakmai beszámolóját is, kifejezve, hogy milyen értékes és sokrétű közösségépítő tevékenységeket folytatnak a városért.

A testületi ülés előtt meglepetés produkcióval kedveskedtek a testületnek az SZSZK Idősek Klubjának tagjai: húsvéti köszöntőt és locsolóverset szavaltak, komatállal kedveskedtek és a férfiak meglocsolták a városanyákat.