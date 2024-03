Most bárki lehet a legendás debreceni együttes előzenekara - feltéve, hogy indul és meg is nyeri a Légy a Tankcsapda előzenekara! című pályázatot. A nagyszínpados fellépésre pályázó bandák április 7-ig küldhetik be nevezési anyagukat a szervezőknek. A győztes az idén 35 éves Tankcsapda előzenekaraként lép fel június 29-én a Műegyetem rakparton, a Budapest Open Road Days nagyszínpadán.