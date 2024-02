A filmszínházvezetőtől megtudtuk, a filmvetítésen túl lesz cosplay-show, a Titkok Kamrája bemutatója előtt a jelmezben érkezők féláron tekinthetik meg a filmet. A Kertész Mihály-teremben bagolysimogatót is szerveznek, valamint az egyik legkiemelkedőbb programnak egy beszélgetés ígérkezik Gacsal Ádám szinkronszínésszel, a Harry Pottert megformáló Daniel Radcliffe magyar hangjával. Emellett Harry Potter Kvíz is lesz gyerekek és felnőttek számára is.