Mint arról portálunk is hírt adott, 2023 novemberében Ebes határában, egy magányos kora avar kori sírban teljes fegyverzetben találtak egy avar harcosra a Déri Múzeum szakemberei. A viszonylag sekély sírban nyugvó harcos fölé lovát is eltemették, a ló alatt, az elhunyt fölé kiterítve került elő a páncél. Erre helyezték rá egykor a harcos fából készült nyíltegezét a benne lévő nyilakkal, valamint íját és kardját. Mivel Rúfusz napján találtak rá, ezt a nevet kapta a múzeum szakembereitől a harcos, „akit” a feltárás jelenlegi fázisában január 31-én, szerdán Papp László polgármester is megtekintett az intézmény kismacsi munkaállomásán.