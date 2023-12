Sokaknak látszólag ez csak egy adventi program a sok közül, de a résztvevő csoportok számára ez kitüntetett, ünnepi alkalom – mondta Puskás István, Debrecen alpolgármestere köszöntőjében az esemény sajtótájékoztatóján, amit december 5-én tartottak. – Nemcsak a rendezvény iránti elkötelezettségét mutatja Debrecen azzal, hogy a újra megrendezi a találkozót, hanem a magyar és a nemzetközi kultúra hagyományainak ápolása iránt érzett felelősséget is – tette hozzá.

Puskás István, Debrecen alpolgármestere

Forrás: Molnár Péter

– Fontosnak tartom kiemelni a környezetet, ami körülveszi a találkozót, hiszen a debreceni advent messze több, mint vásári forgatag. Ugyanakkor a készülődésnek nemcsak az ajándékvásárlás és az ünnepi menü összeállítása az elengedhetetlen része, hanem az adventhez fűződő tradíciók éltetése is. Múlt vasárnap meggyújtottuk az első adventi gyertyát, hogy a lelki ráhangolódást tudjuk segíteni, aminek fontos eleme lesz a Betlehemes Találkozó is – fogalmazta meg az alpolgármester.

A Nemzeti Örökség része

Angyal László, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatója egy személyes élményt osztott meg a résztvevőkkel a betlehemezés jelentőségéről. – Kisgyerekként élt a hagyomány a lakhelyemen, az utcabeliek összefogtak, én is kaptam szerepet. Te leszel az, aki a csillagot fogja tartani, mondták. Más szerepet nem is tudtam volna vállalni, olyan kicsi voltam még, de az élmény azóta is a szívemben van. Legyen a résztvevők számára ugyanígy életre szóló élmény a várakozás öröme – mondta.

Puskás István, Debrecen alpolgármestere és Angyal László, a Nemzeti Művészeti Intézet vármegyei igazgatója

Forrás: Molnár Péter

A Debreceni Betlehemes Találkozó hagyományátörökítési gyakorlatát 2015-ben felvették a Szellemi Kulturális Örökség Jó gyakorlatok nemzeti regiszterébe. – Ebbe a jegyzékbe úgy lehet bekerülni, ha az élő hagyomány mögött létezik egy olyan közösség, amely biztosítja a tradíció gyakorlatának túlélését. Ez a találkozó pontosan ezt adja – magyarázta.

Az igazgató hozzátette, jó hír, hogy máris híre van a rendezvénynek, már kereste fel egy polgármester a régióból, hogy szükségük van egy betlehemes csoportra és tudtak is segíteni. – A program hatására várhatóan egyre szélesebb körben beindulhat a hagyományőrzés, ez a munka igazi gyümölcse – véleményezte.

Filmvetítés, bemutatók, szeretetvendégség

A találkozó részletes programját Gyöngy Péter, a Makoldi Sándor Központ vezetője ismertette. Az esemény megnyitóját a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban tartják december 8-án, pénteken 17 órától. Az eseményen levetítik Az Igazság Napjának születése – Betlehemezés a Motollával című módszertani filmet, ami a betlehemezés hagyományát mutatja be. A vetítés után egy 50 perces szakmai beszélgetésen vehetnek részt az érdeklődők.

Bódor Edit és Gyöngy Péter, a Makoldi Sándor Központ vezetője

Forrás: Molnár Péter

A program másnap, december 9-én szombaton a Vojtina Bábszínház Kossuth utcai Pódiumtermében folytatódik, ahol 10 és 16 óra között a betlehemes csoportok bemutatói lesznek megtekinthetők. 16 és 18 óra között szakmai beszélgetést szerveznek, majd végül szeretetvendégséget tart a házigazda Debreceni Betlehemesek Hagyományőrző Egyesülete. A találkozóra 11 csoport csaknem 200 betlehemezőjét várják, akik Hajdú-Bihar vármegyén kívül a szomszédos vármegyékből és a határon túlról is érkeznek.

Gyöngy Péter végül megjegyezte: – Szükség van rá, hogy a a csoportok ne csak a színpadra készüljenek, hiszen a család az igazi közeg, ott születik meg a Megváltó is.