A Szegedi Kortárs Balett Diótörő-előadása, valamint Karácsonyi álom címmel Paár Julcsi és a Fitos Dezső Társulat új, élőzenével, hagyományos és kortárs táncelemekkel készülő produkciója is szerepel a Nemzeti Táncszínház decemberi kínálatában, amelyben több bemutató is helyet kapott, számolt be az MTI.

A programsorozatnak debreceni fellépője is van: műsort ad december 15-én a húszéves fennállását ünneplő PR-Evolution Debrecen Kortárs Táncegyüttes is, amely Weöres Sándor A teljesség felé című filozofikus művét ülteti át a tánc nyelvére.