Az írás megmarad(t)

Bakó Endre, ahogy rendszeres hallgatósága már megszokhatta, ezúttal is filmes forgatókönyvet idéző érzékletességgel számolt be arról a tunéziai tíz napról, melyet tudósítóként a Hortobágy Együttessel töltött. Felidézte többek között azt is, hogy akkor, fiatal újságíróként milyen jelentősége is volt egy ilyen lehetőségnek, és emlékeztetett annak súlyára, hogy 1973-ban mit jelentett egy kapitalista országban világfesztivált nyerniük a debreceni táncosoknak.

– Az együttes július 6-án reggel külön repülőgéppel indult Tuniszba, s délután már népviseletbe öltözve részt vett a fővárosban a fesztivál felvonulásán. Együttesünk már ekkor nagy sikert aratott, elfogultság nélkül állíthatjuk, hogy a legnagyobb érdeklődés középpontjába került a színes népviselet, a megállókban bemutatott rövid táncok, a zenekar játéka és a karikásostorok pattogása révén. A felvonulás után Tunisz polgármestere fogadta a küldöttségek vezetőit – írta ötven évvel ezelőtt a Hajdú-bihari Naplóban.

Az ünnepi kiadvány

Forrás: Czinege Melinda

A délutánon kivetített fotósorozat segített az emlékezésben, de a rendezvényen mutatták be azt a Karthágó színpadán című, a jubileumra megjelent kötetet is, amely egykori kordokumentumok – fotók, újságcikkek – alapján idézi fel az egykori Hortobágy Együttes tunéziai turnéjának, sikerének történetét. Aki kíváncsi a sikertörténet részleteire, minden hazai nemzeti könyvtárban megtalálja az ünnepi kiadványt.