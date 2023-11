Ahogy a Bors nyomán portálunk is megírta, 62 éves korában elhunyt Magyarország egyik legismertebb lemezlovasa, Palotai Zsolt, azaz DJ Palotai. Magyarországon úttörője volt az elektronikus zene, a drum and bass és a breakbeat műfajoknak, amelyek hazai elterjedésében kiemelkedő szerepe volt. Palotai Zsolt a Tilos rádió zenei főszerkesztőjeként dolgozott, illetve ő volt a Tilos az Á Klub művészeti vezetője is.. A halála napján kapta meg a Pro Cultura Urbis díjat.

A DJ-ről a debreceni Campus Fesztivál Facebook-oldala is megemlékezett.

Búcsúzunk egy underground legendától. Idén tizedjére volt velünk a dj pult mögött a Fesztiválon és nehéz megemészteni, hogy többször már nem jön

– írták bejegyzésükben, melyhez egy, a 2014-es fesztiválon készült fotót is csatoltak.