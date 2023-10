A Hajdú-bihari Napló és a Haon a kezdetek óta figyelemmel kíséri az idén 10 éves Malter Filmfesztivált. Ahány produkció, annyi perspektíva a Malter idei felhozatalában is, ami megint azt bizonyította, hogy a fiatal magyar alkotók széles látókörben, vakmerően és nyitottan merítenek és dolgozzák fel a témáikat. A vándorfesztivál ebben az évben is Debrecenben, az Apolló Moziban tartotta kétnapos fináléját, melyhez portálunk október 14-én, szombaton délután csatlakozott. Az első három helyezett mellett a zsűri különdíját, a Médiacentrum Debrecen, a Főnix Rendezvényszervező Nkft., a Debreceni Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke, az Alföld Televízió, a Csokonai Színház, a Campus Rádió, a Modem, valamint a Hajdú Online és a Hajdú-bihari Napló közös különdíját is átvehették az alkotók. A Malter Filmfesztivál idei fővédnöke Hajdu Szabolcs Balázs Béla-díjas filmrendező, színházi rendező, forgatókönyvíró, színész és Mátyássy Szabolcs, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója volt, a zsűrit Hutanu Emil, Váró Kata Anna és Fejér Tamás alkotta.