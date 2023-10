1932-t írunk Oroszországban, ahol az első filatéliai kiállítás alkalmából négydarabos, egyedi bélyegsorozatot nyomtatnak. Az akkor értéktelen darabok 2008-ban felbukkannak, az akkorra már több száz milliót érő bélyegek megszerzése köré épül az első debreceni akciófilm, a Slawa története. Az egész estés mozi rendezője és forgatókönyvírója, Dusa Tibor volt szerdán a Nő a hangerő-podcast új vendége, akit a produkció és a munkafolyamatok részleteiről kérdeztünk.

Dusa Tibor

Forrás: Slawa

Ízig-vérig debreceni

A Slawa rendezőjének nevét több korábbi munkája kapcsán ismerhetjük, legutóbb Pecakúra címmel készített vígjátékot 2021-ben. Dusa Tibor ezúttal egy részben valós eseményeken nyugvó sztorihoz nyúlt, és ahogy elmondta, régi ötlete volt a téma és ezzel a Slawa, aminek forgatókönyvét a Pecakúra után írta meg Csirmaz Ágnes producerrel. – Sportfilmnek indult, de egy helyszínválasztáshoz köthető áldásos véletlen miatt fordult végül a populárisabb akciófilm műfaja felé. Küzdősportban azért még sincs hiány sem a sztoriban, sem a szereplők között: igazi magyar bajnok ketrecharcos és birkózó is játszik a filmben.

– A főszereplő Slawát Szögyényi László magyar válogatott birkózó játssza, mellette Tóth János, a hajdúböszörményi Kiss Sándor és Kovács Krisztián szintén helyi kötődésűek – sorolta. Szerepet kapott a filmben Váradi Ferenc rádiós és Fejér Tamás is, az Apolló Mozi vezetője, valamint Tóth Imre „Bruti”, aki saját magát játszva stand-up magánszámot ad elő egy rendőr nyugdíjba vonulási partiján. Dusa Tibor és gárdája – szinte már hagyományosan – ezúttal is csak a cívisvárosban forgatott a Debreceni Önkormányzat és a DV Parking segítségével, de belvárosi klubok és éttermek, valamint egy Debrecenhez közeli roncstelep is feltűnik a film helyszínei között.