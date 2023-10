Megnyitásának harmincadik évfordulóját ünnepli Magyarország legfiatalabb osztrák könyvtára, a Debreceni Ausztria Könyvtár. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár a jubileum kapcsán ünnepi tanácskozást szervezett, melyen az osztrák könyvtár állományának színes kínálatára, a bibliotéka mint kulturális csomópont lehetőségeire hívták fel a figyelmet.

Az osztrák könyvtár és a DEENK évtizedek óta szimbiózisban működik, előbbi egyfajta kulturális csomópontként van jelen a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban – hangzott el a csütörtökön tartott ünnepségen, A Szigetben. A DEENK harminc éve, 1993 októberében fogadta be és azóta is gondozza a gyűjteményt.

Karácsony Gyöngyi főigazgató az ünnepség megnyitóján arról beszélt, hogy az osztrák gyűjtemény nélkülözhetetlen eleme az egyetemi és nemzeti könyvtárnak - számolt be róla a Debreceni Egyetem honlapja.

Kiemelt helye van

– A Debreceni Ausztria Könyvtár a fenntarthatóság egyik jelképe a DEENK-en belül, példaértékű, hogy három évtizede milyen intenzitással működik egy olyan nagy intézményben, mint a Debreceni Egyetem és annak könyvtára. A gyűjtemény a BTK, a DEENK és az osztrák kormány hármas együttműködésén alapuló sikertörténet, melyet a fenntarthatóság mellett a könyvtáros szakemberek elhivatottsága, az osztrák könyvtár stratégiai szerepe is táplált az elmúlt harminc évben. A gyűjtemény egy olyan gyöngyszem, mely kiemelt helyet tölt be a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár stratégiai elképzeléseiben, a kutatásban, az oktatásban és a kultúra ápolásában – fogalmazott a DEENK főigazgatója.

Az Osztrák Könyvtár ráirányítja a figyelmet, perspektívát ad a Bölcsészettudományi Karon folyó osztrák képzésnek – hangsúlyozta Keményfi Róbert, a BTK dékánja.

– Az osztrák kultúra mindig jelen volt a képzési palettán. Szeretnénk erősíteni a kulturális szerepet is a karon, így tavasszal egy osztrák kulturális centrum felállítását tervezzük, ahol a gyűjteményre alapozva erősítenénk a szomszédos ország jelenlétét a bölcsészettudományi képzésben. Emellett egy, a közös múltra visszatekintő osztrák kutatóközpont létrehozása is megtörténhet hamarosan, így nagyobb hangsúlyt kaphat majd a tudományos tevékenység is ezen a téren – emelte ki a kari vezető.

Folyamatosan bővül

A tanácskozáson Lakfalviné Szögedi Gabriella szaktájékoztató könyvtáros, a DEENK Ausztria Gyűjteményének vezetője bemutatta az osztrák bibliotéka történetét és dokumentumállományát.

A Debreceni Ausztria Könyvtár több mint 8500 dokumentummal rendelkezik és az osztrák irodalom, kultúra, tudomány és politika kortárs információs adatbázisát kínálja a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár olvasótermében. A könyv- és folyóiratkészlet folyamatosan frissül, a szak- és szépirodalom évente akár 150 kortárs alkotással bővül.

A jubileumi ünnepségen a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, a Politikatudományi Tanszék, a Filozófia Tanszék, a DE Germanisztikai Intézet és a Történelmi Intézet szakemberei tartottak előadásokat, az eseményt Barabás László tiszteletbeli osztrák konzul szavai zárták.