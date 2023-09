A fesztivál első felében valóságos közelharc folyik reggelente a vaporettóra feljutásért, azokon a napokon, amikor jegyfoglalás van, mindenki lázasan nyomkodja a telefonját és szidja közben az online sorbaállást. A Covid-19 alatt bevezetett online, helyreszóló jegyfoglalást, ami sok vetítés előtti várakozástól megkímél bennünket, a jegyfoglalás viszont idegtépő tud lenni, elsősorban az online várakozási idő miatt. A fesztivál utolsó napjaiban már érezhetően kevesebb a tömeg, noha a vetítések többsége még mindig teltházzal megy.

A versenyfilmek még javában peregnek és megszokhattuk, hogy a legutolsó percig tartogathat meglepetést a verseny, nem egyszer előfordult ugyanis, hogy az utolsóként levetített versenyfilm kapta a fesztivál fődíját, az Arany Oroszlánt. Hogy kap-e valamilyen elismerést David Fincher The Killer / A gyilkos című filmje, az még a jövő zenéje, az viszont biztos, hogy november 10-től a magyar közönség is láthatja a mozikban. Érdemes megnézni a Michael Fassbender alakította névtelen bérgyilkos történetét, aki egy balul elsült meló után saját magát találja a célkeresztben. A gyilkos jól mutatja, mennyire képes a megújulásra a bűnügyi filmek mestere, David Fincher amerikai rendező, aki többek között a Játsz/ma, a Hetedik és a Harcosok klubja című filmekkel került be a köztudatba.

Az olasz versenyfilm, Stefano Sollima Adagioja egy fiatal fiúról szól, akit rendőrök szerveznek be, hogy egy melegbárban készítsen valakiről kompromitáló felvételeket, ám az akció balul sül el, a jólfizető megbízónak dolgozó erőszakos és korrupt zsaruk hajtóvadászatot indítanak Róma szerte a fiú után, nem sejtve, hogy a fiú apja a római alvilág hírhedt alakja, aki a társaival együtt ugyanúgy nem riad vissza semmitől, ha a fiáról van szó.

Szintén Rómában játszódik, de ezúttal a kábítószer okozza a bonyodalmakat Pietro Castellitto Enea című filmjében. Castellittonak ez a második nagyjátékfilmje, melyet forgatókönyvíróként is jegyez, sőt a címszerepet is magára osztotta. A különleges képekben és rendezői megoldásokban bővelkedő alkotás a bűn mellett szintén a családot és az összetartást helyezi a középpontba.

Váró Kata Anna

Velence, 2023. szeptember 6.