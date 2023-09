A Térey Könyvünnepet idén már negyedik alkalommal szervezi meg a Méliusz Juhász Péter Könyvtár. A költő születésének 50. évfordulója tiszteletére Debrecen városa 2020-ban hagyományteremtő szándékkal alapította meg a Könyvünnepet, melyet évről évre a közelmúlt nagy debreceni irodalmi alakjainak, valamint kortárs alkotóinak szentelnek – olvasható Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közleményében.

Az idei Térey Könyvünnepen a hagyományoknak megfelelően lesz koszorúzás a Kétmalom utca 17. szám alatt, melynek során pályatársak, barátok idézik fel a költő alakját. A megemlékezés után megnyitják a nagyközönség előtt Térey Könyvsarkot, amely a József Attila-díjas költő, író gyerekkorába, illetve érett írói felnőttkorába enged betekintést személyes tárgyain keresztül. A megemlékezéshez csatlakozik a vámospércsi Térey Könyvtár is. Az intézmény 2022. márciusa óta viseli a költő nevét, amelyben azóta állandó kamarakiállítással is emlékeznek rá. Idén Harmath Artemisz, a költő özvegyét látják vendégül, aki Korpa Tamás költővel beszélget Térey ránk hagyott örökségéről – számolt be az önkormányzat.

Fotó: Miskolczi János / Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

A megemlékezésen túl a programsorozat az idei évfordulós szerzőket állítja fókuszba változatos irodalmi programokon keresztül. Így a nyitó eseményen, szeptember 12-én Csokonai mint újhullámos rapper lép elénk a Prieger Zsolt által megálmodott, Mihály, avagy egy város kísértetei című zenés előadásában. Szeptember 13-án egy vándorkiállítást, a Petőfi-múzembuszt köszönhetjük Debrecenben, amely a 200 éve született költő személyiségét, munkásságának ismert darabjait mutatja be.

A szépíró olvas, a Déri Múzeum – Debreceni Irodalom Háza beszélgetéssorozatának következő vendége Géczi János költő, képzőművész lesz, akit Áfra János kérdez olvasmányélményeiről, inspirációiról. A City Legends jóvoltából megismerhetjük a cívisváros „deákos” történetét, míg az Explore Debrecen a Térey által újra felfedezett Sajó István építészeti remekeit és a cívisváros egyik legősibb városrészének, Szentlászlófalva hely- és kultúrtörténeti érdekességeit tárja fel. A Könyvünnep szeptember 18-án a Déri Múzeum helytörténeti konferenciájával zárul, amely egyben át is vezet a Kulturális Örökség Napjához, melynek célja az épített örökségünk megmutatása, megismertetése, rajtuk keresztül pedig közösségünk lokális identitásának boncolgatása – ismertette az intézmény.

Fotó: Miskolczi János / Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Kulturális Örökség Napjai programsorozat a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet és a MODEM interdiszciplináris konferenciájával nyit. A szakmai tanácskozás a különböző tudományterületeknek teremt platformot arra, hogy párbeszédbe lépjenek az újrajátszás (artistic reenactment) társadalmi, művészeti, történelmi, kulturális jelenségeiről és jelentőségéről. Innen kanyarodunk át az épített örökséghez.

A közleményből kiderült, hogy a Debreceni Városvédő és- szépítő Egyesület három bejárásra, sétára invitálja az érdeklődőket, melyek során a volt Iparkamara Székházának, a Petőfi tér épületeinek és Debrecenfalva cívisházainak történetéről és értékeiről, megőrzéseinek fontosságáról hallhatunk. Megújítva, de az értéket megőrizve: szeptember 17-én végre kitárul a Csokonai Színház ajtaja, a debreceniek ismét birtokba vehetik a felújított teátrumot.