Tizenötödik alkalommal adott otthont Körösszegapáti a Kun László Fesztiválnak augusztus 12-én.

A rendezvény megnyitóján dr. Vitányi István, a régió országgyűlési képviselője szerint a szervezőknek nem könnyű feladat biztosítani a rendezvényhez szükséges feltételeket, de egy ilyen rangos esemény megérdemli a támogatást. Bulcsu László, Hajdú-Bihar Vármegye Közgyűlésének alelnöke örömmel tapasztalta, hogy a helyi lakosokon túl a környék közeli és távolabbi településeiről is érkeztek látogatók. Tarsoly Attila, Körösszegapáti polgármestere boldogságát fejezte ki, hogy egy kicsi, de annál lelkesebb csapat dolgozott a rendezvény létrejöttéért és színvonalának biztosításáért.

Élménydús szombat Körösszegapátin

Fotó: Vmirjáncki József

A változatos program felhozatalból a környék településeinek művészeti csoportjai is tevékeny részt vállaltak. A hagyományokhoz hűen lehetőséget kaptak a térség ifjú táncosai, így színpadra lépett a Kis-Homroki Néptáncegyüttes és a berettyóújfalui Bajnóca Néptánc Egyesület is. Az est sztárvendégeiként Szikora Róbert és az R-Go Live műsora, illetve az ikonikus Irigy Hónaljmirigy formáció énekeltette meg a közönséget. A hangulat Kis Grófo előadásával a tetőfokára hágott, minden korosztályt táncra perdített a mulatós sztár. Az Aqua Manó Party pedig a legapróbb „fesztiválozók” és szüleik önfeledt kikapcsolódásáról is gondoskodott.