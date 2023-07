Drámaíró pályázatot hirdetett a Fiatal Drámaírók Háza; a „kelet” hívószóra készült műveket július 23. éjfélig várják a [email protected] címre jeligével. Az alkotók a Debrecenben is működő Okuláré Projekt - kotárs drámák felolvasóest sorozata 2023/24-es évadának első fordulójába kerülhetnek be. A díjazott szövegeket felolvassák az ország több pontján és határokon túl is, valamint szakmai zsűritől és széles közönségtől kaphat visszajelzést a szerző. Részletek itt.

