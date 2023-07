Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata „A hajdú hagyományok nyomában” projektje keretében családi napokat szervez vármegyeszerte. Július 8-án Magyarhomorogon a gyerekek egyebek mellett a Buborék együttes interaktív koncertjén vehettek részt, de volt ugrálóvár, bohóc, cukorágyú, népi játéktér és kézműves játszóház is - írja a hbmo.hu. A nap folyamán az érdeklődők láthatták a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompániát, Sós Fecót, valamint fellépett Liszter Sándor és a Vadrózsák. Ugyanezen a napon Bagamérban mazsoretteseket, népi kézművesek bemutatóit, valamint Dupla Kávé és Betty Love koncertet láthatott a közönség és itt is megjelentek a gólyalábasok, mindemellett a település ez alkalommal kapta meg a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata által készíttetett, a vármegyei egységet jelképező vármegye puzzle-t. Július 9-én pedig Sárándra szervezett tartalmas délutánt a vármegye önkormányzata, melynek keretében a fent említett kísérőprogramok mellett Oláh Gergő és Kökény Attila is várta a helyieket.