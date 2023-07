Az elmúlt években településtörténeti tanösvényt, valamint sárkány tanösvényt hoztak létre, időkapszulát készítettek Bocskai Istvánnak, régészeti előadást hallgattak, megismerték a környék főnemesi családjainak életét és több tanulmányi kirándulást is tettek határon innen és túl azok a vámospércsi gyerekek, akik jelentkeztek a városi önkormányzat és a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület által szervezett Bocskai István Honismereti és Szülőföldkutató táborba - közölte a Vámospércs Városi Önkormányzat.

– Pár éve fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy településünk nyári táborainak sorát egy olyannal bővítsük, ami játszva tanító módon hajdúmúltunkat eleveníti fel, erősíti mi-tudatunkat, építi közösségünket. A gyerekek hősökre, példaképekre vágynak, ez természetes és fontos érzés. Persze Robin Hooddal, Harry Potterrel vagy éppen Zsákos Frodóval nehéz konkurálnia a fegyveres marhapásztorokból végvári katonákká vált hajdúknak, de mégsem lehetetlen, ha kissé más fénytörésben láttatjuk őket. Jubilálunk, amit illik megünnepelni, ezért az utolsó tábori napon vendégül látjuk testvértelepülésünk, Szilágybagos muzsikusát, a Népművészet Mesterét, Birtalan Józsefet – osztotta meg gondolatait Ménes Andrea polgármester.

– Hogy mit kapnak azok a gyerekek, akik július 12-13-14-én a tábort választják? Ízelítőt csapatszellemből, összetartozásból, amikor közösen készítik el a csapatcímert, csapatkiáltást és teljesítik a különböző próbákat a Hajdú Látogatóközpontban. Bízunk benne, hogy nő bennük a szülőföldszeretet is, miután közösen látnivaló-portyát teszünk Vámospércs híres épületeihez. Talán a láb- és a kézügyességük is fejlődik, mivel testet és lelket is megmozgató feladatokkal készülünk – fogalmazott Somogyi László Gábor főszervező.

– Az idei tábor mottója egy rövid, tömör, mégis a fantáziának kedves szó lett: sárkányfű. Célunk az is, hogy néhány gyógynövényt megismertessünk a gyerekekkel, és közösen létrehozzunk egy kicsiny gyógynövénykertet a múzeum szomszédságában – folytatta Korpa Tamás főszervező.

A táboron való részvétel idén is ingyenes, hála a Pircsike egyesület, Vámospércs Városi Önkormányzat és Hajdú-Bihar Vármegyi Önkormányzat támogatásának.