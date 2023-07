Nemrég kihirdették az Emmy-díj jelöltjeinek listáját a különböző kategóriákban, és debreceni vonatkozású produkciónak is szurkolhatunk majd a szeptember 19-i gálán. Az elismerést amerikai, illetve nemzetközi sorozatok és televíziós produkciók között osztják ki évről évre, immár több mint 70 éve.

Idén a Netflix egyik legnépszerűbb 2022-ben elrajtoló sorozata, a Wednesday 12 kategóriában van ott a jelöltek listáján, ezek között van a legjobb filmzene is. Az Addams családról szóló történet zenei aláfestését a Danny Elfman-Chris Bacon amerikai zeneszerzőpáros jegyzi.

A kottákat azonban a Budapest Scoring professzionális szimfonikus zenekar keltette életre, többek között a debreceni csellóművésszel, Ölveti Mátyással is a soraikban, akit Szabó Balázs Bandájából is ismerhetünk.

A jelölés kapcsán a cívisvárosi zenész nyilatkozott portálunknak. – Nyilván a két szakember neve már biztosítékot jelentett a minőségre, ezért titkon bíztunk benne, hogy kapunk valamilyen elismerést. Ettől függetlenül nagyon örültünk a hírnek, és büszkék vagyunk rá, hogy részt vehettünk ebben a projektben – fogalmazott. Hozzátette, ez a kategória nem egy betétdalt jelent, hanem a sorozat aláfestőzenéjét.

Visszanézi az alkotásokat

A csellista elmondta, maga is kedveli a Wednesday című sorozatot. – Érdekes volt, hogy miközben a felvételek készültek, afféle mankóként vetítették nekünk a jeleneteket, tehát először csellózás közben láttam az epizódokat. A megjelenést követően természetesen megnéztük a már teljesen kész részeket is.

Amikor filmezünk, akkor igyekszem kikapcsolódni és összességében élvezni a produkciót, de a Wednesday esetében többször is volt olyan, hogy visszatekertem egy-egy jelenetet. Szerettem volna külön csak a zenét meghallgatni, milyen lett a végső keverés, illetve hogyan illeszkedik az adott jelenethez

– árulta el.

Ölveti Mátyásék rengeteg produkcióban működnek közre, ami néha vicces szituációkat is eredményez. – Sok ilyen jellegű munkánk van, és gyakran csak hónapokkal később készül el véglegesen egy alkotás. Ezért olyan is előfordult, hogy egy film nézése közben nagyon ismerősek voltak a felcsendülő dallamok, aztán a stáblistánál jöttem rá, hogy ezt is mi csináltuk, csak már meg is feledkeztem róla – mondta nevetve.

Lehetetlen küldetés

A Netflix népszerű sorozatán kívül számos világhírű filmhez varázsolnak zenét a Budapest Scoring tagjai, elég csak az Oscar-díjas Élősködőket említeni. Sokszor a zenészek a felvétel közben nem is tudják pontosan, hogy éppen min munkálkodnak. – Nemrég volt egy olyan eset, amikor csak kódok voltak a kottákon, mert szerették volna előttünk titokban tartani, hogy mi készül.

Hosszú, aprólékos munka volt, egyszer azonban eljutottunk egy olyan zenei témához, amit a világon szinte mindenki azonnal felismerne. Akkor jöttünk rá, hogy a legújabb Mission Impossible-filmen dolgozunk, ami épp a napokban került a mozikba

– elevenítette fel.

Ahogy már említettük, az Emmy-gála szeptember 19-én lesz majd, amit Ölveti Mátyásék izgatottan várnak, de addig is számos világhírű produkciókhoz varázsolnak még zenei aláfestést.