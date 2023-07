A Haon minden helyszínt bejárt, és állomásról állomásra örömmel összegeztük: a zene kimondottan jól áll Debrecennek. Jól áll neki a Dósa nádor téri dzsembori a KFT slágereivel, a Nagytemplom mögötti perkás örömünnep, ahogy az elbűvölő női hang is, egy szál gitárral. A Hal közben nagyszínpados hazai rocksztárokat idéztek az utcazene műfajának megfelelő minimál-hangszereléssel, de ha beszélhetünk telt házról a vigalmi negyed macskakövein, hát az volt.

A zene kimondottan jól áll Debrecennek – jelentettük ki akkor is, amikor az ülve-állva-táncolva tapsoló, eredendően lelkes közönséget pásztáztuk végig. Ahogy lassan búcsúzóra fogta a hét utolsó munkanapja, úgy vált lassacskán tánctérré az egyébként szükségszerű sürgés-forgástól forgalmas sétálóövezet. A zenekarok, duók és egyéni előadók jól megkomponált ízléssel váltották egymást, a fesztiválszervező Demki pedig arra is gondolt, hogy hangzásban, hangulatban és dinamikában is izgalmas legyen a koncertsorozat.

A III. Debreceni Utcazene Napok pénteken és szombaton 17 és 22 óra között zenésíti be a cívisváros szívét, a fellépőkről és a program részleteiről a találkozó közösségi oldalán lehet tájékozódni.