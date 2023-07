A covid járvány miatt több év kihagyás után most újra testvértelepülések találkozóján vehetett részt Menyhárt Károly, Létavértes polgármestere. Az külföldön töltött időszakról beszámolót is írt, melyben olvasható: a hajdú-bihariakat a német testvérvárosuk vezetője, Grenzach-Wyhlen polgármestere, dr. Tobias Benz hívta meg az ottani Kulturális Fesztiválra. Az esemény lehetőséget adott többek között a létavértesiek bemutatkozására is, így határon túl léphetett színpadra Dávid Roland Mózes, a Virtuózok V4+ Szlovénia tehetségkutató fiatal nyertese is.