Kovács Kati koncert lesz július 1-jén, este 19 órától Berettyóújfaluban, a Móló Panzióban. Minden idők egyik legsikeresebb magyar énekesnője nevéhez a hatvanas évek óta több ezer sikeres koncert és számtalan sláger fűződik. A művésznő közismert jellegzetes erőteljes hangjáról, hosszan tartó pályafutásáról és sokoldalúságáról. Zenei stílusát számos műfaj alakította a rock-, a beat- és a popzenétől kezdve, de hangja a legnehezebb dzsessz, gospel, spirituálé, blues dalok, sőt még az opera eléneklésére is alkalmassá tette. A zenei eredmények mellett sikereket ért el a dalszövegírásban és a filmművészetben is. Eddig több mint 20 filmben és színházi darabban szerepelt, valamint több tucat film betétdalát is ő énekli. Több mint ötven dalának ő a szerzője.

Az esemény belépődíjas.

HAON