Kerek évfordulójához érkezett a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep, amelynek jubileumi 60. nyári kurzusát rendezik meg idén Hajdúböszörményben július 1. és 14. között elismert hazai és külföldi művészek, alkotók részvételével.

Kiemelt rendezvénysorozattal kívánjuk megünnepelni a művésztelep hatvanadik jubileumát. Június 2-án Budapesten tartottunk kiállítást az elmúlt hatvan év terméséből. Ennek folytatását tervezzük majd a városnapokon, valamint szeretnénk külföldre is elvinni a kiállítási anyagot

– mondta Sőrés István alpolgármester a pénteken délelőtt tartott sajtótájékoztatón a böszörményi Káplár Miklós Emlékházban. A városvezető kiemelte, az idei évben több jeles évforduló is kapcsolódik a művésztelephez, így például 120 éve született Maghy Zoltán ötletgazda; 55 éve döntött úgy a városvezetés, hogy felkarolja, s azóta is támogatja ezt a kezdeményezést. Szintén 55 éve, hogy először adták át a Káplár-díjat, amely egy fontos elismerése a tábornak. Aki elnyeri, az a következő kurzus megnyitóján önálló tárlattal jelenhet meg. Mindezek mellett pedig idén 45 éve annak, hogy a művésztelep az UNESCO elismerését is elnyerte.

Nyitnak a művészpártoló közönség felé is

Gyulai Edit, a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, az idei kurzus a hagyományra, és egyben az újításra is épül.

Az első napokban a résztvevők megismerkedhetnek Hajdúböszörmény természeti és kulturális örökségével, emellett lesznek szakmai előadások, műhelymunkák és kerekasztal-beszélgetések is

– sorolta. A kéthetes program nyit a nyári kurzuson nem résztvevő, művészetpártolók felé is: lesz képzőművészeti szabadegyetem, melyen magyarországi egyetemek tanárai, docensei adnak elő. Továbbá akciófestészeti nappal és műhelylátogatásokkal is készülnek a szervezők.

– Érdemes megemlíteni azokat a hajdúböszörményi értelmiségieket, akik meglátták azt a lehetőséget, hogy itt egy olyan művésztelepet lehet létrehozni, amely országosan is példaértékűvé válhat. Pálnagy Balázs, Maghy Zoltán és Bíró Ferenc voltak a legfőbb kezdeményezők – emelte ki Rácz Imre, a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Alapítvány szakmai vezetője.

Hozzátette: az elmúlt hatvan év alatt termelődött, rendelkezésükre álló képanyag jól bizonyítja, hogy az itt alkotó számos, akár Munkácsy- vagy Kossuth-díjas művész valóban inspiráló élményekhez jutott Hajdúböszörményben.

Bekecs Sándor