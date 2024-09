Itt most csak érdekesség: amíg az ókori görögök, hinduk, kínaiak, héberek a matematikai számsort az 1-essel kezdték, az araboknál megjelent a 0, vagyis a zérus. A modern korban a számoknak csak mennyiségbeli tartalmat tulajdonítunk, de régen, amikor az ember metafizikai érzékenysége nem volt ilyen tompa, a számok minőségbeli különbségéről is tudtak. Tehát, amíg az említett kultúrákban a számok az 1-el kezdődtek, és az istenit, a teremtő erőt azzal azonosították, addig az arabok a zérust tették legelölre: a kezdettelent. A zérus az, ami az 1 előtt van, éppen a számok határán, és nem tudjuk, mi van e határon túl. Amikor Rúmi álmaiban a fehér fényű dervis kereng, forog, akár a bolygók a napjuk és a saját tengelyük körül, ehhez a kezdettelenhez, teremtetlenhez szeretne visszatérni. Ahol nincs gondolat, érzés, minőség – csak állapottalanság… meg fosztóképzők.

Refik Anadol Rúmija Istenről álmodik

Forrás: Napló-archív

Refik Anadol Rúmija Istenről álmodik. Azonban Istent, akit a szúfi egy másik mestere, ibn-al-Farid szerint „hetvenezer fátyol takar az anyag és az érzékek világa elől” nem láthatja. De felismerheti bármiben. Úgy is, ahogy Anadol szemlélteti: folyik, hömpölyög, hullámot vet, alámerül, feljön, átcsap, belezúdul és összevegyül és feloldódik mindennel. A maga megismerhetetlenségében az élet is ilyen. Ugyanakkor egyúttal – idézi Hamvas Béla René Guénont – a lét minden állapotával, főképpen az életnél magasabb rendű állapotokkal való kapcsolat megteremtésének lehetősége. Amely a merő érzékileg tapasztalható világnál magasabb rendű valóság az életben jelen is van, és az emberi életet irányítja.

Ha elmennek rácsodálkozni Rúmi álmaira, a logikát és az értelmet adják le a belépésnél. Úgysem tudják megmagyarázni, hogy mi történik belül. Minden hasonló különbözik és minden különbség hasonló, de úgy, hogy soha a hasonlóság teljesen egybe nem esik és soha a különbözőség ellentétté nem válik; a világ minőségek és mennyiségek lépcsőzetes különbözősége – ismét csak Hamvas Béla, a legjobb segítőtárs Refik Anadol álomszerű analógiájához.