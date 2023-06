Az elmúlt hétvégén 15. alkalommal rendezték meg a Zenés „színház az egész világ” című országos énekversenyt, melyre idén az egész Kárpát-medencéből nevezhettek a fiatalok. A korábban Várpalotán rendezett verseny ebben az évben Európa Kulturális Fővárosába, Veszprémbe költözött. Elsősorban musicaleket, filmzenéket, operetteket vártak a színpadra a szervezők. Az eddigi díjazottak és az eseményhez kapcsolódó háromhetes nyári tábor korábbi hallgatói ma már meghatározóak a magyar zenés, illetve színházi életben.

A zsűriben ezúttal helyet foglalt Csengeri Attila musical- és operettművész, Szabó Szilvia főszervező, operaénekes, énektanár, Lőricz Máté táncos, koreográfus és nem utolsósorban dr. Bátori Éva operaénekes, a nyári kurzus vendég művésze, aki a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Magánének Tanszékének megbízott vezetője.

A versenyen a hajdúböszörményi tehetség, Köszörüs Sára is indult, aki a Debreceni Kodály Zeneművészeti Szakgimnázium kilencedikes, magánének szakos tanulója – tudtuk meg a fiatal énekes édesapjától. Sára a Dzsinn „Jóbarát” című dalát vitte az Aladdin című filmből, majd a döntőben a „Valahol Európában” című musicalből énekelte el a Kuksi halála című dalt. A zsűri külön értékelte, hogy humoros és komoly hangvételű darabot is vitt, amelyeket kidolgozottan adott elő. Magasszintű énektechnikája, szép kiejtése is hozzájárult, hogy végül a harmadik helyezést érte el a rendkívül színvonalas, nagy létszámú mezőnyben.

Haon