Ahogy legutóbb a Salzburgban megrendezett nemzetközi versenyen, a debreceni Lautitia Kórus úgy vetett, ahogy aratott: viharos sikerrel. Az énekkar vezetője a Haon Nő a hangerő-podcastjében számolt be a közelmúlt történéseiről. Úgy véli, a befektetett munkának az a gyümölcse, hogy a gyerekek a színpadon azt érzik: mindent megtettek a sikerért. – Nem csak szellemileg, fizikailag is nehéz egy nap négyszer színpadra állni, és rengeteg lemondással járt maga a felkészülés is, a diákok és a szülők részéről egyaránt – fogalmazott. Elképesztő energiákat fektettek bele a megmérettetésbe, a karnagy hitvallása szerint azonban a siker nem fontosabb sem az egyénnél, sem a közösségnél.