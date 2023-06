Van-e bűvös tudása a hajdúnánási szalmafonásnak, miben rejlik a helyi gyógyvíz varázslatos ereje, mi a titka Mónus József László harci távlövő íjász verhetetlenségének? Hogyan lehelt életet a hajdúnánásiak kedves Vitéz mamája híres-neves kukoricacsuhé babáiba, lehet-e izgalmas a szőlőskerti csőszházak világa, és mesébe illik-e a nánási ekekapa? Ilyen és sok hasonló kérdésre ad választ kicsiknek és nagyoknak Kocsi Erika 16 hajdúnánási mesét tartalmazó, irodalmi nóvumnak számító alkotása.

Ebben a téma-műfaj kontextusban a debreceni Vénkert írónőjének második mesekönyvével ismerkedhetnek meg az érdeklődők június 26-án. Első kötetének, a Nemzeti érték-mesék megkapó stílusának, nyelvi gazdagságának, ötletes történeteinek és bájos humorának ragyogását ezúttal a hajdúnánási nemzeti értékek világára sugározza a nemzeti értékeket változatosan éltető alkotónő.

Nézete szerint a mese egy kortalan és időtálló műfaj, egy olyan kincses erőforrás, amelyből gyermekek és felnőttek egyaránt kedvet, tudást és örömöt meríthetnek minden életszakaszban. Hajdúnánás Városának sokszínű értékvilága pedig remek táptalajt biztosít mindehhez.

Az ősi hajdúváros az első hazai települések sorában kapcsolódott be a 2012. évi hungarikumtörvény nyomán meginduló nemzeti értékmozgalomba megalapítva és gyarapítva Települési Értéktárát. Figyelemre érdemes, hogy Hajdúnánás nem csupán az aranyszalma és a gyógyvíz városa, a Bocskai-kultusz megnyilvánulásai mellett is számos különleges nemzeti értékkel büszkélkedhet. A 16 lenyűgöző mesét rejtő alkotás Ujréti Ágnes gyönyörű illusztrációival gazdagítva mutatja be ötletes és szórakoztató tanulságokba fonva, mégis hiteles tudást átnyújtva a hajdúnánási helyi értékek sokszínű világát.

Kocsi Erika

A mese komoly műfaj, a gyermekkortól a felnőttkorig kísér minket és forrásértéke felbecsülhetetlen, ezért dr. Forisek Péter, a Debreceni Egyetem tanárképzési főigazgatója tart nyitóbeszédet a könyvbemutatón, ahol dr. Csiszár Imre, Hajdúnánás alpolgármestere is kifejti értékes gondolatait a mesekönyv kapcsán. A mesekönyv az Agrárminisztérium Hungarikumok Főosztálya által támogatott Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hung-2022 projektjében született meg.

A könyvbemutatót június 26-án, hétfőn 16 órától a DEMKI Borsos-villa Közösségi Házban a Borsos József tér 1. szám alatt tartják.