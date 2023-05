A nagyváradi programok Május 9. 19 óra, Barátok temploma Rossini Kis ünnepi mise

Istenem, Uram! Íme itt e kis, szegény mise. Szent zenét komponáltam? Vagy inkább szentségtörő művet alkottam? Jól tudod, én az opera buffa-ért jöttem a világra – olvasható a Petite Messe Solennelle szerzői kéziratán, s érdekessége e darabnak, hogy több mint 34 év választja el az utolsó Rossini-operától. A kompozíciót a Csokonai Színház Operastúdiójának ifjú művészei adják elő: Rendes Ágnes, Donkó Annamária, Balog Emőke, Törő Krisztina, Repka Sára, Herczegfalvi Zsanett, Grega Csaba, Piskóti András, Balog József, Antóni Norbert, Udvarhelyi Péter, Andrássy György. Szólót énekel: Nagy Kira, Janovicz Zsófia, Kovács Gábor, Donkó Imre.

Zongorán közreműködik: Gyülvészi Péter

Vezényel: Ács János Május 13. Borpart, 18 óra Made in Debrecen

Z generációs alter-/indie-rock Magyarország keleti fészkéből újvonalas brit és ír post-rock hatásokkal ötvözve. A Crams egy fiatalokból álló együttes, melyet 2019 februárjában alapítottak debreceni gimnazisták. Az első koncertek után 2020 szeptemberében az Esti Kornél zenekarból ismert Lázár Domokos mentorálásával jelent meg Let Yourself Loose című debütáló kislemezük, melyet a Recorder és a KERET Blog is a legjobb havi megjelenések közé választott. Ezt két további angol nyelvű EP és egy single követte, majd 2022 decemberében adták ki első magyar dalukat és egyben első klipjüket, a Kisjégkorszakot. Mindezek mellett olyan rendezvényeken láthatta őket a közönség, mint a Bánkitó vagy a Campus Fesztivál. Május 13. Borpart, 20 óra A Debreceni Dixieland Jazz Band koncertje

A hagyományos New Orleans-i gyökerű zenéktől, a klezmer-jiddish hagyományokból táplálkozó számokig az egyedi hangszerelésű és sok énekkel fűszerezett koncertjeik gyakran aratnak hangos sikert a közönség soraiban. Számos külföldi koncertet adtak már, megannyi díjjal a hátuk mögött, ezúttal Nagyváradon varázsolják el a közönséget, hiszen mottójuk: …jó hangulatban 1984 óta.