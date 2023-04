A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola két tanulójának szaxofon előadásával vette kezdetét a Festum Varadinum kulturális fesztivál beharangozó sajtótájékoztatója szerda délelőtt. Nagyvárad legnagyobb kulturális eseménye évről évre összegyűjti a legjobb művészeket és előadókat, hogy nagyszerű élményeket kínáljanak a látogatóknak. A fesztivál idén két hétig tart, május 7-21. között, melynek programjai – koncertek, a színházi előadások, a képzőművészeti kiállítások és a gasztronómiai esemény – a város különböző helyszínein zajlanak majd. Az évről évre változó programok ismertetése előtt Puskás István, Debrecen alpolgármestere szólalt fel, és hangsúlyozta, sok évszázados múlt köti össze a cívisvárost és Nagyváradot.

Bódor Edit (balról), Puskás István és Bodnár Petra a sajtótájékoztatón

Forrás: Molnár Péter

Azon vagyunk, hogy ez a hagyomány ne csak éljen, hanem továbbra is épüljön, ennek jegyében az idei programot különösen színesre sikerült összeállítanunk. Egy sokszínű, debreceni kultúra fog bemutatkozni Nagyváradon. Ez egy remek lehetőség arra, hogy a cívisváros meg tudja mutatni magát a szomszédban, sőt számunkra stratégiai jelenlét miatt is fontos, hiszen nem mindegy, milyen képet mutat magáról Debrecen

– fogalmazott. Az alpolgármester kiemelte, hogy nagy figyelemmel tekint a Festum Varadinumra olyan szempontból is, hogy Debrecen a helyi magyar közösséget és kultúrát segítse a magyar hagyományok fenntartásában Nagyváradon. Az eseményen Meleg Vilmos, a Varadinum Kulturális Alapítvány elnöke vette át a szót, aki a testvériség jegyében, segítő kézként jellemezte Debrecen elköteleződését a fesztivál felé. Elmondta, a programsorozat abban a tekintetben is kiemelkedő, hogy Nagyvárad látványa és vendégfogadó szeretete sajátos jelleggel tesz hozzá a fesztiválhangulathoz.

Meleg Vilmos, a Varadinum Kulturális Alapítvány elnöke

Forrás: Molnár Péter

Zenei kavalkád

A tavalyi Festum Varadinum, egyik legsikeresebb újító eseménye a Borpart nevet viselő többnapos program volt. A Bihar megyei, érmelléki borászok termékeiket egy különleges helyen, a Körös-part hangulatos sétányán mutatják be. Az idei eseménysorozat több mint egy tucat borászt lát vendégül és minőségi, helyi, illetve vendég zenekarok kíséretében, a borfogyasztáshoz illő hangulatot teremt Nagyvárad belvárosában

– tudatta Bodnár Petra, a Festum Varadinum programmenedzsere, zenei referense. Hozzátette, hogy a Minden magyar majálisa háromnapos eseménysorozatra igyekeztek úgy összeállítani a zenei programot, hogy mindenki megtalálhassa a zenei stílusának megfelelő koncertet. Fellép a Republic, Azariah, de lesznek gyerekkoncertek és nagyváradi együttesek is, az utolsó napot peidg a Tankcsapda zárja majd. Bódor Edit, Debrecen egyházi és határon túli kapcsolatokért felelős polgármesteri tanácsadója ismertette, milyen debreceni zenekarok lesznek jelen a kéthetes fesztiválon. – Úgy próbáltuk összeállítani a programsorozatot, hogy minden olyan büszkeségünk jelen legyen Nagyváradon, akik méltán képviselek Debrecen kulturális életét. A Csokonai Színház két produkcióval lesz jelen a fesztiválon – ismertette. Bódor Edit elmondta, egy új elem is be fog kerülni az együttműködésbe, az Agóra Tudományos Élményközpont is ki fog települni a fesztiválra.

ND