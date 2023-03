Búcsúzóul azt mondja: A színház mindenkori kapaszkodó a nézőknek is és azoknak is, akik csinálják. Meg tudunk jeleníteni olyasmit, amire a mai – és a mindenkori – világban szükség van. Tudunk fontos kérdések fóruma lenni. Ha valaki arra vágyik, hogy szívből nevessen, mert épp nem olyan jó az élete, akkor ezt is megtehetjük. Tudom, sokkal könnyebb pizsiben otthon darálni a sorozatot, de ez egészen más miliő, itt történnek a csodák. Egymás szemébe tudunk nézni.