Puskás István, Debrecen alpolgármestere közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint március 22-én délelőtt Jin Hao, a Kínai Kulturális Központ igazgatója látogatott a cívisvárosba kollégáival. A bejegyzésében közzétette, hogy a kultúra közösségi tér is, találkozások színhelye, s ha összejövünk, megismerjük egymást, inspirálódunk, közösen hozunk létre dolgokat, ez a kulturális diplomácia. – Ezért fontos számomra minden alkalom, amikor más országok, kultúrák képviselőivel van mód beszélgetni és dolgozni. Én személy szerint is mindig sokat tanulok, és azon vagyok, hogy a közösség számára is hasznosuljanak a tapasztalatok – írta Facebook-posztjában Puskás István.

HBN