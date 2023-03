– Célunk a kultúrát minél közelebb vinni az utcához és az emberekhez. A Bényi nemcsak klasszikus, veretes galéria, hanem az ország más tájairól is friss inspirációkat mutat be, emellett a fiatalok bemutatkozását is segíti, mint most, a TrashKós esetén – fogalmazott. Végül megjegyezte, hogy már szervezik azt a street art-projektet, melyben a Kós Károly diákjainak is fontos szerepe lesz.

Leiterné Tóth Katalin , a Debreceni Tankerületi Központ osztályvezetője elmondta, a Kós -iskolában olyan pedagógusok dolgoznak, akik ösztökélik a diákokat az értékteremtésre. – A hulladékok újragondolása és újratervezése hasonló és maradandó értéket teremt – vélekedett.

A kiállítást Matyi Ágota látványtervező nyitotta meg felidézve, hogy egy hónappal ezelőtt gondolkodtak el először a Bényi Galériával közös kiállításon. – A trash art fő célja, hogy átalakítsa a szemétről való gondolkodásunkat, és hogy a hulladékra ne fölösleges dologként gondoljunk, hanem olyan anyagokat lássunk benne, amelyek értéket képviselnek. Tekintsünk tehát alapanyagként rájuk, amit, ha újrahasznosítunk, új esztétikai és tartalmi értékek jönnek létre – fejtette ki.

A TrashKós Freskókat április 5-ig lehet megtekinteni a Bényi Galéria kirakatában.

