A Future of Debrecen honlapjának egyik cikke annak járt utána, miként helyes viselni a nemzeti ünnepünkön a kokárdát. Mint írják, ha közeledik március közepe, ilyenkor a kokárda helyes színsorrendje szinte minden évben téma az online-fórumokon. – Mivel hivatalosan a kokárdát belülről kifelé „olvassuk”, így helyesen belül kell lennie a piros színnek. Viszont 1848. március 15-én a kívül piros, belül zöld változatot használták a felkelő fiatalok. Ha visszaemlékezünk a történelemórákra, akkor tudjuk, hogy Petőfi Sándor is ilyet kapott Szendrey Júliától – olvashatjuk az oldalon.

A kokárda kisokosban megemlítik, hogy ha egy különleges, tartós kokárdára vágyunk, érdemes kézműves terméket vásárolni, habár az utóbbi évek nem kedveztek ezen termékeknek, mivel a vírus miatt rengeteg vásár és sok más rendezvény elmaradt, ezért a kereslet is visszaesett. Bármilyen kokárda mellett döntünk is, tegyük el azt egy olyan helyre, ahol jövőre is biztosan megtaláljuk, hogy ne kelljen minden évben újat vásárolnunk!

HBN