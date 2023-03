D. Szabó László régész bevezetőjében azokról a ritkaságokról beszélt, melyeket elsőként láthatnak majd a debreceniek a júliusi kapunyitás után, köztük a közelmúltban feltárt leleteket. A régészeti kincseket és a feltárt épületek másait VR-szemüveggel is tanulmányozhatják majd a látogatók.

Lakner Lajos tudományos igazgatóhelyettes, a kiállítás szakmai vezetője szerint a kiállítás célja közelebb hozni Debrecen történetét a helyiekhez, ezért is választották témaként a cívisek világát. A pályázat kitétele volt az is, hogy személyek is szerepeljenek a kiállítási anyagban, így a látogató nemcsak Csokonai és Fazekas Mihály debreceniségét, hanem a botanikus Méliuszt és az életmentő Rakovszkyt is megismerheti. Debrecen egykori főbírájáról az a történet is elhangzott, amikor a hortobágyi, 1830-as árvíz idején egy tucatnyi embert maga mentett ki a vízből a csónakjával.