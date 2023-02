Utánnyomásra volt szükség Farkas László tavaly ősszel megjelent könyvéből, hogy a debreceni könyvbemutatóra is jusson belőle – számolt be a deblit.hu. A Történetek a régi Nagyváradról című kötetet és szerzőjét, valamint a Holló Barna könyvillusztrációiból nyíló kiállítást Szénási Miklós debreceni író, újságíró mutatja be február 24-én, csütörtökön, 16 órakor a Partium Házban. Újhelyi Kinga, a Csokonai Színház színművésze olvas fel részleteket a könyvből, a Trio Consort Vonóshármas pedig a nagyváradi operett hangulatát idézi meg.

