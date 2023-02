Az óvodásoknak szóló rendezvényen a Sokszínvirág Zenekar adott elő gyerekdalokat, népdalokat, műzenei feldolgozásokat. Minden egyes dal az együttes feldolgozásában, hagyományos értékeket közvetítve a klasszikus zenei hangzásvilágot tárta a gyerekek elé. Az óvodások a dalok mellett közelről is megismerkedhettek a fuvolával, a brácsával, a hegedűvel és a csellóval is – számolt be a hbmo.hu.

A gyerekeket Tasi Sándor alelnök és Tóth Zsuzsanna intézményvezető köszöntötte.