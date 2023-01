A Fórum bevásárlóközpontba „költözik” a hajdúszoboszlói Bocskai Múzeum fő attrakciója, a koronaékszerekből álló kincstár január 22-éig, magyar kultúra napjáig. Bár olyan világvárosokban, mint Shanghai vagy Párizs 20 éve fogadnak muzeális kiállításokat a nagy- és luxusáruházak, hazánkban nagyon ritka a hasonló kezdeményezés. Az együttműködés arra biztatja az áruházi vásárlókat, hogy a többi árucikkhez hasonlóan, fogyasszák a múzeumi élményt is. A Bocskai István fejedelem 500 eredeti drágakővel díszített, aranyozott korona- és jogarmásolatát bemutató kiállítás önmagában is élmény, de ehhez tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások és hagyományőrző bemutatók is kapcsolódnak – közölte hétfői közleményében a Bocskai Múzeum.

Történelmi ereklye és kalandos időutazás

Az egyetlen győztes magyar szabadságharcot vezető Bocskai István fejedelem koronaékszereit bemutató kiállítás a gyönyörű műkincseken keresztül a magyar történelem dicső korszakát is megidézi. Ennek felfedezésére buzdít a múzeum egyik jelmondata is: „Keresd a szépséget, lásd meg az értéket!”

Nemcsak egy meseszép ékszer, de a hatalom, a zsarnokság elleni küzdelem és az összetartás jelképe is.

Emellett igazi misztikus tárgy, amely ma is számos titkot őriz, ugyanis nem tudjuk, eredetileg kinek készítették. Sokáig azt hitték, hogy Bocskai csak ajándékként fogadta el, de újabban bebizonyosodott, hogy meg is koronázták vele. A Habsburg császár annyira félt a korona „hatalmától”, hogy Bocskai halála után Bécsbe vitette. Az eredeti koronát azóta is ott őrzik, és annak ellenére, hogy több állam is szerette volna megszerezni, az osztrákok 400 éve nem adják ki a kezükből. Egyedül a hajdúszoboszlói Bocskai Múzeum kapott engedélyt arra, hogy nemes és hiteles másolatot készíthessen róla, amelyen 2 éven keresztül 20 ötvös dolgozott. A múzeum számára ez azért volt fontos, mert missziójának tekinti a hajdúkat Szoboszlóra telepítő fejeledelem emlékének ápolását.

Forrás: Bocskai Múzeum

– A Bocskai Múzeum Fejedelmi Kincstára másfél éve nyílt meg Hajdúszoboszlón, és azóta rekordokat dönt a látogatottsága. Távoli helyekről ezrek keresik fel. Nem véletlenül, hisz olyan kincseket mutat be, melyeket nemcsak Hajdúszoboszló, de Hajdú-Bihar vármegye és az egész ország a magának tekinthet. Ezért is gondoltuk úgy, hogy más városokban is bemutatjuk. Ezek közül az első Debrecen, ahol a régió legforgalmasabb bevásárlóközpontját, a Fórumot kerestük meg. A bevásárlóközpont egyből támogatta az ötletet, így egy kiváló együttműködés indult, aminek akár még folytatása is lehet – mondta Bihari Horváth László, a hajdúszoboszlói Bocskai Múzeum igazgatója.

Aki tehát betér a Fórumba január 16. és 22. között, az egy kalandos időutazáson is részt vehet: felpróbálhatja a hajdúk viseletét, kézbe veheti fegyvereiket, sőt személyesen velük (az őket megidéző hagyományőrzőkkel) is találkozhat!

Hajdúszoboszló „múzeumi negyedében” 3 épületben 7 kiállítás várja az érdeklődőket. A Fejedelmi Kincstár mellett interaktív helytörténeti és néprajzi tárlatok is megtekinthetők. A Nemzetközi Modern Képtárban eredeti Picasso és Chagall alkotások láthatók, a retró kiállítás pedig a ’70-'80-as évek életmódját mutatja be, többek között egy Trabant-szimulátor segítségével.