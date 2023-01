Az ünnep debreceni programsorozatának egyik központi eleme, a Himnusz 200 arra ösztönözte a debreceni kulturális intézményeket, hogy még szorosabbá fűzzék az együttműködéseket – összegzett Mészáros Réka a napokban a Kölcsey Központban. A szakember szerint az ehhez hasonló alkalmakkal – jó értelemben – rá vannak kényszerítve a kulturális intézmények aktorai arra, hogy összehangolják a programjaikat. Közös céljuk mindamellett az, hogy az év többi napján is ezt tegyék: egymásra figyeljenek és összehangoljanak.

A Coviddal nehezített 2021-es és a tavalyi advent keretezte az első debreceni évét. Hiteles mércéje ez a két ünnep a Főnixben történt változásoknak?

Alig érkeztem meg Debrecenbe, az advent volt az első nagyrendezvény, amit a Covid miatt csak fél gőzzel tudott megvalósulni 2021-ben, emellett nagyon sok újratervezésen dolgoztunk, és a járványhelyzethez köthető szabályozások kötötték a kezünket. Egy olyan rendezvénnyel kezdtünk közösen dolgozni, amivel nem lehetett igazán nagyot alkotni. A legutóbbi advent viszont igazán nagyszerűen sikerült. Az eltelt több mint egy év alatt izgalmas volt megismerni Debrecent, a saját szervezetemet és a rendezvényeket is. Az megnyugtató, hogy mára már mindenről rendelkezek saját tapasztalattal és élménnyel, ami a város kulturális életét illeti, viszont idén sem vagyunk könnyű helyzetben.

Tarthatóak a korábban már kifejtett, nagyrendezvényekkel kapcsolatos innovációs tervek?

A gazdasági helyzet miatt nem tudunk arra fókuszálni, hogy a rendezvényeket a lehető legnagyobb minőségi ugrásra készítsük fel. Fájdalommal tölt el, de most arra törekszünk, hogy ezek a rendezvények megmaradjanak, és örülök annak, hogy nagyrészt legalább megvalósulhatnak. Nagyon sok tervvel indultam neki a Főnix vezetésének, és a nehézségek ellenére is óriási pozitívum, hogy fennmaradunk, működünk és tudjuk folytatni a munkát.

Az idei Debreceni Advent nagyon jó zárása volt ennek, összeállt egy kiváló csapat, és ha nem is óriási lépésben, de elindultunk a célok felé.

Az, hogy beválasztották a Debreceni Adventet a húsz legszebb európai vásárok közé, konkrét célunk volt, mert azon túl, hogy az embereknek meghitt hangulatot nyújthattunk, nemzetközileg láthatóvá vált maga Debrecen is. Míg tavaly azt határoztuk meg, hogy a rendezvényeinket megerősítjük és fejlesztjük, a következő lépésként a láthatóságot tűztük ki célul, erre 2022-ben az adventünk volt elég érett.

Január 1-től a Debreceni Turisztikai Ügynökség ügyvezetőjeként is Debrecen láthatóságán dolgozik. Mi várható a két intézmény szorosabb együttműködésével?

Debrecen a kulturális és turisztikai programok kapcsán kiemelten gazdag a régióban, ezért szeretnénk, ha a turisztikai kommunikációban mindez visszaköszönne. A városnak olyan erőssége ez, ami növelni tudja a bevonzóképességét, ezt szeretnénk tovább hangsúlyozni például a Debreceni Virágkarnevállal kapcsolatban, mely az egyik legismertebb rendezvény jelenleg is Magyarországon.

Azon gondolkodunk, hogyan kombinálható a turizmus a vendégéjszakák tekintetében például fürdőbelépővel vagy a Kölcsey Központ és a Főnix rendezvényeinek belépőivel.

A Visit Debrecennel eddig is együtt dolgoztunk, de a következőkben jobb stratégiát tudunk kidolgozni közösen. Ha sikerül megismernie a Főnixnek a kulturális intézmények programjait, a Visit Debrecenen a Főnixen keresztül kifelé is tudja majd azokat kommunikálni. Debrecen egyébként a Szállás.hu oldalon is nyert díjat a hétvégi desztináció kategóriában. Lassan megkezdődik a két cég összeolvadása, ami óriási kihívás és nagy lépés lesz egy szuper csapattal, ami mögött komoly eredmények sorakoznak fel.

Az óév egyik legnagyobb durranása a C2B lehetett. Milyen fejlődést hozhat a gazdasági és a kulturális élet szereplőinek ez a progresszív kezdeményezés?

A C2B - Culture to Business konferencia célja az volt, hogy összehozza és bemutassa a városban működő kulturális intézményeket a jelenlévő piaci szereplőkkel. Azt gondoljuk, hogy a társadalmi felelősségvállalás kiemelten fontos, és azoknak a cégeknek, melyek itt működnek és itt teremtenek munkahelyeket, felelősségük van abban, hogy milyen a debreceni kulturális élet, a sport vagy a rendezvények helyzete.

Ezek a vállalatok sok esetben nem is ismerik az intézményeinket, a rendezvényeinket.

A bemutatkozás a hosszú távú tervünk része, mellyel egy networking-rendszer építünk ki, amiben a vállalatvezetők megismerik az intézményvezetőket, és felkarolhatnak egy számukra fontos programot vagy támogathatnak egy másikat, melyben saját értékeiket is megtalálják. Ez a nyugaton már régóta működő rendszer egyre népszerűbb Magyarországon, és Debrecenben is kezdik felismerni az értékét, ahogy az eredményeit itt, a Főnixnél is érezzük. Ezzel a jövőben még nagyon sok mindent elérünk és megvalósít közös erővel, hasonlóan a BMW Group debreceni gyárának támogatásával működő jégpályához, a Neopack Kft. fénykarácsonyfájához vagy a Metal Sheet Kft. virágkarneváli főtámogatásához.

A nagyvállalatok új kultúrafogyasztói közösséget is jelentenek a városnak. Mennyire érinti ez a Főnix rendezvényeit?

Ahogy a cég támogatja a rendezvényeket, befogadó városként az ideköltöző embereket a kultúra feladata integrálni, és közösséggé gyúrni. Tavaly ezért is indítottuk el az ALL-IN Debrecen – Nemzetközi Kulturális Napok programsorozatot, mely különböző velünk élő kultúrákat mutatja be a debreceniek számára, az események által megismerhetik egymást, továbbá folyamatosan kommunikál angolul is. Ilyenek voltak a flamand, a svájci és a zsidó kulturális napok, míg idén a spanyol és az osztrák napok következnek, valamint újra elhozzuk svájci és a zsidó kultúrát is. A Főnixnél a kétnyelvű kommunikáció elsősorban az online térben valósul meg, de a legnagyobb programjaink, mint a Debreceni Advent, a Debreceni Bor- és Jazznapok vagy a Debrecziner Gourmet nyelvfüggetlenek.

Az energiaválság miatt milyen változásokra kell idén számítania a közönségnek?

Egy tizenkétezer négyzetméteres intézménynél, mint a Kölcsey Központ, nagyon nagy csapás az energiaárak ilyen drasztikus emelkedése. A szabadtéri programok energiaigénye viszonylag kicsi, de az áram ott is jele van, ami jelentős elvonás a költségvetésből. Úgy látom, hogy a megújulás és az innováció lassabban valósul meg, mint ahogy szerettük volna, de annak nagyon örülünk, hogy fennmaradnak az események, tervezünk és pályázunk, hogy minél több pénz kerüljön a piacról a rendszerbe.

A következő időszakban is megvalósulnak események, és amennyiben a bérlő vállalja az eseménnyel kapcsolatos felmerülő plusz kiadásokat, úgy a ház is rendelkezésre áll.

Mindössze a rendes nyitva tartásuk változott. A Bényi Galéria kivétel ez alól: kirakatkiállításokkal készülünk, továbbá a Tavaszi Tárlat kicsit később, valószínűleg májusban nyílik majd, továbbá a Cervantes Intézettel egy spanyol kiállítást is megvalósítunk közösen – ezekkel a programokkal kezdünk tavasszal. A Debrecziner Gourmet Fesztivál tematikáját ebben az időszakban találjuk ki, a Debreceni Bor-és Jazznapok minden évben óriási siker, most az lesz a célunk, hogy a csütörtöki és a vasárnapi napokat egy-egy népszerű előadóval erősítsük. A Debreceni Virágkarneválnál szeretnénk beállítani végre az elektromos autókat, nagyrészt lecserélve a már régi, avítt virágkocsikat; emellett megjelenne néhány izgalmas virágkompozíció is, ami eltérne az eddig megszokott vizuális élménytől. A Nagyerdei Sörkert – Beer by Lake először épített a haza kisüzemi sörfőzdék kínálatára, és nagy sikernek örvendett a látogatók körében, ezt szeretnénk tovább építeni úgy, hogy teljes értékű rendezvény legyen, hasonlóan a Debreceni Bor-és Jazznapokhoz, csak itt sör tematikával.

A Kölcsey-évforduló idején az intézmény az energiaárak miatt éppen zárva lesz, de hibrid megoldásként kirakatkiállítással tisztelgünk a magyar kultúra napján.

Tóth István nagyváradi fotóművész negyven alkotását láthatják a járókelők az utcafronti ablakokban: a fotótárlat a költő szülőföldjét és életének különböző állomásait mutatja be a művész koncepciója alapján.

Szakál Adrienn