A belvárosban több helyen is felcsendülnek majd az énekesek hangjai, először szerda este a Nagytemplom előtt, majd a Dósa nádor téren léptek fel. December 8-án 16 órakor kezdődik a Magyar Rákellenes Liga ünnepi délutánja a Szent László-templomban, amelynek részeként Mohos Nagy Éva operaénekes tanítványai mellett a kárpátaljai együttest is lehet látni, hallani: előadásuk részeként kifejezetten a debreceni szereplésre tekintettel a magyar Himnuszt is eléneklik. A program végén egy különleges szeretetvendégségen vesznek részt az ukrán művészek, amelyre debreceni civil szervezetek, valamint a városban működő cukrászatok biztosítják a vendéglátást.